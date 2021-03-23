23 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da feci kaza

Son dakika: İstanbul'da feci kaza

Son dakika haberi... 'da 2 kamyonet ve bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Feci olayda 4 kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da feci kaza

Olay gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan bir kamyonet önce başka bir kamyonete sonra da otomobile çarptı.

Kaza sonrası kayda geçen görüntüler olayın şiddetini anlatmaya yetti de arttı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi, yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Trafik araçların bölgeden kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul'da feci kaza İSTANBUL'DA FECİ KAZA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA