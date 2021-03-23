Son dakika: İstanbul'da feci kaza
Son dakika haberi... İstanbul'da 2 kamyonet ve bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Feci olayda 4 kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...
YAŞAM A Haber
Olay TEM otoyolu Hadımköy gişeleri mevkiinde meydana geldi.
Kontrolden çıkan bir kamyonet önce başka bir kamyonete sonra da otomobile çarptı.
Kaza sonrası kayda geçen görüntüler olayın şiddetini anlatmaya yetti de arttı.
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İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi, yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Trafik araçların bölgeden kaldırılmasıyla normale döndü.