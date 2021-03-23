23 Mart 2021, Salı
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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Son dakika haberi... İDO ve 'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Yapılan açıklamada iptal edilen seferler belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, Bursa-Yenikapı 07:30 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kabataş-Kadıköy-Bursa 07:45 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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