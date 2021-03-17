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Hatay’da polisten eve baskın! 47 kilo esrarla yakalandı

ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 47 kilo 200 gram takoz esrar, 66 bin 864 hap ve metamfetamin ele geçirildi. Ev sahibi uyruklu M.R. gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Hatay’da polisten eve baskın! 47 kilo esrarla yakalandı

l Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan uyruklu M.R.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelinin evine baskın yapan ekipler M.R.'yi gözaltına aldı.

M.R.'nin evinde yapılan aramada 47 kilo 200 gram takoz esrar, 66 bin 864 hap, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen M.R. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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