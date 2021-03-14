Alaittin Çırpan cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!

Tüyler ürperten cinayet 25 Haziran 2003'te Evka 1 Mahallesi 1106 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheliler, Alaittin Çırpan'a ait eve, hırsızlık amacıyla girdi. O sırada yalnız olan Çırpan ile hırsızlık şüphelileri arasında arbede çıktı. Çırpan, arbedede çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler ise kaçtı. Eve gelen Türkan Çırpan, eşini kanlar içinde yerde bulup, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken; polis ekipleri de araştırma başlattı. Ancak olay, faili meçhul kaldı.