Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı 4 şüpheli serbest bırakıldı

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde 9 Mart'ta meydana gelen silahlı saldırıda, bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin aralarında alacak verecek olduğu gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Ensar Ö., Bayram Ö., Satılmış G. ve Mehmet G. gözaltına alınmıştı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.



1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Ö.'nün "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.