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Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı 4 şüpheli serbest bırakıldı

'de “metafizik uzmanı" olarak tanınan ile bir kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı 4 şüpheli serbest bırakıldı

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde 9 Mart'ta meydana gelen silahlı saldırıda, bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin aralarında alacak verecek olduğu gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Ensar Ö., Bayram Ö., Satılmış G. ve Mehmet G. gözaltına alınmıştı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Ö.'nün "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte Salih Memişoğlunun son sözü! İŞTE SALİH MEMİŞOĞLU'NUN SON SÖZÜ!

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