Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir kar yağışının etkili olduğu bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Kar yağışı, Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun olacak.