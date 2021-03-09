16 YIL SONRA YAKALANDI

Dosyayı kapatmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mualla Irmak'ın ağzının kapatılması için kullanılan koli bandının üzerindeki parmak izinin sahibi bulmak için yeniden çalışma başlattı. Derinleştirilen incelemeler sonucu parmak izinin 6 adet farklı sahte kimlik kullanan Irak vatandaşı M.K.M.B. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonla 1 Aralık 2020 tarihinde tutuklanan M.K.M.B hakkında kasten insan öldürmek" ve "cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.