Doğan Cüceloğlu'nun ölümünde "13.30" detayı

DOSYAYA SUNULDU

Görüntülerde Cüceloğlu'nun ikamet ettiği apartmana şüpheli bir şahsın girmediği belirlendi. Görüntüleri inceleyen emniyet müdürlüğü tarafından, kayda alınan tutanak dosyaya sunuldu.

Doğan Cüceloğlu'nun üzerine çarşaf örtülmüş ve yatar vaziyette bulunmuştu. Soruşturma sürüyor.