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Doğan Cüceloğlu'nun ölümünde "13.30" detayı

Psikolog ve yazar , aort damarının yırtılması sonucu 83 yaşında hayata gözlerini kapamıştı. Doğan Cüceloğlu’nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ise yeni bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği anlaşıldı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Doğan Cüceloğlu'nun ölümünde 13.30 detayı

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulmuş, ilk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevli savcı ile birlikte adli tabip olay yerinde inceleme yapmış, Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği saptandı.

Bu kapsamda, 13.30-14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

DOSYAYA SUNULDU

Görüntülerde Cüceloğlu'nun ikamet ettiği apartmana şüpheli bir şahsın girmediği belirlendi. Görüntüleri inceleyen emniyet müdürlüğü tarafından, kayda alınan tutanak dosyaya sunuldu.

'nun üzerine çarşaf örtülmüş ve yatar vaziyette bulunmuştu. Soruşturma sürüyor.

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