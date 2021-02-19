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Terör örgütü yüzünden göç eden Gara şehidinin babası:  Bunlara prim yok çocuklarınıza sahip çıkın

Gara’da sözde mağara sorumlusu `Sorej´ kod adlı Kamuran Ataman tarafından alçakça şehit edilen 13 kişiden polis memuru 'nın babası , terör örgütü PKK yandaşlarının Mardin'in Derik ilçesindeki evlerine saldırması sonucu göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Acılı baba Şeyhmus Kaya, "Bunlara prim yok. Çocuklarınıza sahip çıkın. Oğlum şerefiyle şehit oldu" ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Terör örgütü yüzünden göç eden Gara şehidinin babası:  Bunlara prim yok çocuklarınıza sahip çıkın

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce şehit edilen 13 kişiden Mardinli polis memuru 'nın babaevindeki acı dinmiyor.

Daha önce Derik ilçesinde yaşadıklarını söyleyen şehidin babası , oğlunun 2015'te ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmasından sonra gösterdiği tepkiler yüzünden HDP ve PKK yandaşlarının birkaç kez evlerine saldırdığını ve çocukları için göç ettiğini söyledi.

BABA ŞEYHMUS KAYA: 'ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN'

Oğlunun şerefiyle şehit olduğunu vurgulayan Şeyhmus Kaya, "Artık elinizi vicdanınıza koyun. Bırakın şu örgütü. Elinizi vicdanınıza koyun, çocuklarınız artık dağa katılmasın. Çocuklarınıza sahip çıkın. Devlet geniştir, zengindir. Sen bir simit satarsın, evini geçindirebilirsin. Örgütten ne fayda gördünüz şimdiye kadar? Bak ben 20 sene bu çocuğu okuttum. Biz fakiriz ama şerefli bir insanız. Oğlum şerefiyle şehit oldu. Bunlara prim yok. Ben daha evvel Derik'teydim, bunlara prim vermedim. Birkaç sefer evime saldırdılar. Her şeyi yaptılar bana" dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, ÇİFTİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babaevine taziye ziyaretleri ise sürüyor. Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, Kaya çiftini yalnız bırakmıyor.

2'nci sınıf öğrencisiyken 2015 yılında terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem için 15 Ekim 2019'dan bu yana oturma eylemini sürdüren , "Şeyhmus amcamla birlikte 1,5 sene bir sofrada yemek yedik. Ayrımız, gayrımız yok. Benim babamdır. Onun şehidi benim kardeşimdir. Benim şehidimdir.

Kahrolsun PKK. Zaten HDP, PKK birdir. Kızım Ağrı Anadolu Lisesi'ni okuyordu. Bana haber verdiler, koştum gittim, kızım yok. Kızım PKK, HDP tarafından kaçırıldı. Diyarbakır'da HDP il binası önünde Şeyhmus amca ile beraber eylem yaptık. Kızımı bekledim. Hala da kızımı bekliyorum" dedi.

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