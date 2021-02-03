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Afrika'dan köyüne döndü! 10 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Son dakika haberi... 'da çalışan bir vatandaş, 'daki köyüne döndü. Şahsın ve temas ettiği 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine  kararı ile köy karantinaya alındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Afrika'dan köyüne döndü! 10 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Alınan bilgiye göre, 'da çalışan bir vatandaş memleketi 'ın merkeze bağlı Avcılı köyüne geldi.

Afrika'dan köyüne döndü! 10 kişiye koronavirüs bulaştırdı AFRİKA'DAN KÖYÜNE DÖNDÜ! 10 KİŞİYE KORONAVİRÜS BULAŞTIRDI

Şahsın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi köye geldi. Köyde şahsın temasta bulunduğu kişiler tespit edilip test yapıldı.

Test sonucu 10 kişide daha Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan 115 nüfuslu Avcılı köyü, salgının kontrol altına alınması amacıyla kararı ile 14 süreyle karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin köy içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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