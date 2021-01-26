Kütletme tedavisi hayatını kararttı!

'BAĞIRMAMI ENGELLEMEK İÇİN MÜZİK AÇTI'

Şikâyet dilekçesinde Türkiye Kayropratikler Derneğine başvurduklarını, etik olmayan çalışmalar sebebiyle Mehmet Toprak'ın ihraç edildiğini belirten genç kadın, 'Bana uygulanan tedavi sırasında çekilen videoda bir gariplik vardı. Belimden kütleme sesi geldiği anda arkadan bir müzik efekti yerleştirilmiş ve benim de çığlıklarım bastırılmıştı. Kendisi televizyon kanallarında fizik tedaviyle ilgili programlar yaparak tanınırlığını artırmaktadır.' diye konuştu. Genç kadının şikayetinin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.