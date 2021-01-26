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FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Hepsi tek tek yakalandı

Son dakika haberine göre… , ’nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan 'de yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Hepsi tek tek yakalandı

Son dakika haberine göre… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Öte yandan İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında firari eski emniyet müdürünün de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika:İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı SON DAKİKA:İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

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