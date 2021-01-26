FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Hepsi tek tek yakalandı
Son dakika haberine göre… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan İzmir'de yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
YAŞAM AA
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Son dakika haberine göre… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Öte yandan İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında firari eski emniyet müdürünün de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.
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