Yazılım şirketi sahibi hayatının şokunu yaşadı! Hesabına gönderilen para kabusu oldu

"HEM TELEFON SATTIKLARI KİŞİYİ HEM DE BENİ DOLANDIRDILAR"

Hakkında açılan davayı öğrenince hayatının şokunu yaşadığı belirten Mesut Haylar, "İkinci el alışveriş sitesi üzerinden telefon satın alan bir hanımefendi, satıcıya cihazın parasını gönderip, telefonu kargo ile kendisine göndermesini istemiş. Ancak satıcı telefonu kadına göndermemiş. Hanımefendi dolandırıldığını anlayınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruyor. Telefonu, alıcıya göndermeyen şahıs bu parayla farklı yerlere ödemelerde bulunuyor. Bu paranın geçtiği şahıslar bizim firmamızdan hizmet alınca para bizim hesaba geçiyor. Biz de ödemeyi elektronik sistem üzerinden aldık. Elektronik para sisteminde de açıklama bölümü olmadığı için haliyle fatura numarası da yazılı değil. Bu sebepten bize parayı gönderen şahsın bilgilerine de ulaşamıyoruz. Bu durum sonunda da olayın sanığı olarak ben gözüküyorum. Adamlar, hem telefon sattıkları kişiyi hem de beni dolandırdılar" diye konuştu.