Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda askeri helikopter kazası!

Alınan ilk bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, pervanesi aydınlatma direğine çarptı.

Olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

KAZAYLA İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz" denildi.