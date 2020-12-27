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Samsun'da takı dehşeti! Kız tarafına kurşun yağdırdı

'da damadın babası evlerine gelerek altınları isteyen gelinin annesi ile babasına tabancayla ateş açarak her ikisini de yaralayarak kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Samsun'da takı dehşeti! Kız tarafına kurşun yağdırdı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. adlı genç kadın ile O.T. resmi nikah kıymadan evlenip yaklaşık 1.5 ay evli kaldıktan sonra ayrıldılar.

Samsun'da takı dehşeti! Kız tarafına kurşun yağdırdı

Gelinin annesi H.T. (48), resmi nikahlı olmayan eşi A.B. (50) ile birlikte damadın babası Y.T.'nin evine giderek, burada iddiaya göre altınları isteme meselesi yüzünden aralarında kavga çıktı.

Samsun'da takı dehşeti! Kız tarafına kurşun yağdırdı

Damadın babası Y.T. tabancasını ateşleyerek gelinin annesi H.T. ile babası A.B.'yi yaralayıp kaçtı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.T.'nin bacağından, özel bir hastaneye kaldırılan A.B.'nin ise sol karın boşluğu, kasığı ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen A.B. hastanede ameliyata alındı.

Samsun'da takı dehşeti! Kız tarafına kurşun yağdırdı

Kız tarafından evine baskın düzenlendiğini söyleyen damadın annesi H.T. ise, kızın annesi ve babasının sürekli altın ve para istediklerini ileri sürdü.

Samsun'da takı dehşeti! Kız tarafına kurşun yağdırdı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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