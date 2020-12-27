Polis kepengi kaldırınca skandal ortaya çıktı! Beyoğlu’nda baskından şoke eden kareler

İhbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kıraathaneye baskın düzenledi.

Kapalı olan kıraathaneye gelenlerin, kepenge vurarak ve etrafı kontrol ettikten sonra içeri girdiğini gören polis, baskın sonucu içeridekilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak okey ve kağıt oyunu oynadığını gördü.