Önce pompalı tüfekle vurdu ardından... | Aksaray'da vahşet!

Edinilen bilgiye göre, Abdullah A. (23) ve Murat A. (17), Yiğithan K. (22) ile aralarında alacak verecek meselesini görüşmek üzere mahallede buluştu.

Sokakta konuşan ve anlaşamayan 3 kişi tartışmaya başlarken, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Yiğithan K.'nin bacaklarına ateş etti. 3 el ateşin ardından 2 bacağından da yaralanan Yiğithan K. yere yığılırken, Murat A. ise yaralı şahsı yerde tekmeleyerek darp etti.

Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin peşine düştü. Hastaneye gelen ambulanstan indirilerek sedye ile acil servise taşınan yaralı Yiğithan K. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Saçma yedik, saçma sapan konuşma" diyerek tepki gösterirken, olay yerinden firar eden 2 şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheliler de Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.