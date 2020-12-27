Kıskandığı kocasını oklavayla dövüp sokağa attı

Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B., daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi. Meral B., ekiplere ''Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden'' diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı. Bu sırada kapı aralığında bulunan 112'den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.