İstanbul'a yağmur uyarısı! İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak! Meteoroloji'den İstanbul açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.