İstanbul Sultanbeyli'de otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı

Bina sakini Meliha Topal, "Biz içeride yeğenimle televizyon izliyorduk. Çok şiddetli bir ses geldi. Bir şey patladı, bomba mı patladı diye hemen arka tarafa pencereye koştuk, pencereyi açınca arabanın uçmuş olduğunu gördük. Ben hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdim. 'Yetişin ölüm olabilir' diye. Polis ekipleri geldi. Onlar gelene kadar mahalle sakinleri koştu. Bizim arka bahçeye koştular, arka kapıdan çocuğu ve eşini çıkardılar. Ben inemedim yardıma. Yeğenim su falan indirdi. Daha feci bir şey olurdu. Yani verilmiş sadakası varmış. Durumları kadın yalnız kendinde değildi, titriyordu, kucağında çocuğu vardı. Adamcağız üzgün, bitkindi" dedi.