Ölçüde yeni düzenle! Mevzuattaki uyumsuzluk veya yetersizlikler çözüme kavuşturulacak

AMBALAJLI MAMUL VE ÖLÇÜ KAPLARI

Türkiye gazetesinin haberine göre: kanuna eklenecek bir diğer madde de, hazır ambalajlı mamul ve ölçü kapları için olacak. Hazır ambalajlı mamulün arz süreci boyunca işletmeci tarafından gerçek miktarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bu kontrollerde uyulması gereken kurallara yeni kanunda yer verilecek.