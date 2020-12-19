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Son dakika: Adana Sarıçam'da kuyu çöktü: 1 içi öldü

haberi... 'da kuyunun çökmesi sonucu toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçi için acı haber gece saatlerinde geldi. İşçi Mehmet Köstekçi'nin cesedine ulaşıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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SON DAKİKA HABERİ: Olay, öğle saatlerinde ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, seralarına su kuyusu açmak için kuyuya giren Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERİ | Adana Sarıçam'da kuyu çöktü! 2 işçi... SON DAKİKA HABERİ | ADANA SARIÇAM'DA KUYU ÇÖKTÜ! 2 İŞÇİ...

Saatlerce süren çalışma sonucu Mehmet Yalın göçük altından sağ olarak çıkarıldı.

Yalın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler daha sonra Mehmet Köstekçi'nin cansız bedenine ulaştı.

Köstekçi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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