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Kocaeli'de şaşırtan manzara: Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangını izlediler

'nin Dilovası ilçesi ilginç görüntülere sahne oldu. Dilovası'nda 5 katlı binanın giriş katında bulunan depoda çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yangın söndürme çalışmalarını izlemeye gelen bazı kişilerin, sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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Kocaeli'de şaşırtan manzara: Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangını izlediler

, saat 21.00 sıralarında, Orhangazi Mahallesi 240'ıncı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki depoda bilinmeyen nedenle çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Bu sırada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çevrede bulunan binalardan çıkan kişiler, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depo hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.

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