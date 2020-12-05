Kocaeli'de şaşırtan manzara: Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangını izlediler
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ilginç görüntülere sahne oldu. Dilovası'nda 5 katlı binanın giriş katında bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yangın söndürme çalışmalarını izlemeye gelen bazı kişilerin, sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yangın, saat 21.00 sıralarında, Orhangazi Mahallesi 240'ıncı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki depoda bilinmeyen nedenle çıktı.
Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depo hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.