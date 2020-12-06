Aydın'da dehşete düşüren anlar! Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti
Son dakika haberi... Aydın'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet S. (41), elindeki bıçak ve baltayla araçların yolunu kesti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle durdurulan Mehmet S., gözaltına alındı.
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Olay, akşam saatlerinde Aydoğdu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, elinde balta ve bıçak olan Mehmet S.'yi güçlükle sakinleştirdi. Polis, Mehmet S.'yi gözaltına aldı.