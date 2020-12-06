06 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da dehşete düşüren anlar! Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti

Aydın'da dehşete düşüren anlar! Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti

Son dakika haberi... 'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet S. (41), elindeki bıçak ve baltayla araçların yolunu kesti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle durdurulan Mehmet S., gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2020
ABONE OL
Aydın'da dehşete düşüren anlar! Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti

Olay, akşam saatlerinde Aydoğdu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet S. elindeki bıçak ve baltayla yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, elinde balta ve bıçak olan Mehmet S.'yi güçlükle sakinleştirdi. Polis, Mehmet S.'yi gözaltına aldı.

Son dakika haberi | Aydın Nazilli'de fuhuş operasyonu: 11 gözaltı SON DAKİKA HABERİ | AYDIN NAZİLLİ'DE FUHUŞ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA