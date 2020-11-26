Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son vaka sayıları için uy 'Tehdit büyüyor her gün on binlerce kişi..."
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hasta sayılarıyla birlikte artık vaka sayılarının da açıklanacağını duyurmuş ve ilk rakamı kendisi canlı yayında açıklamıştı. Dün (25 Kasım) açıklanan 28 bin 351 vakanın ardından bugün (26 Kasım) ise 29 bin 132 vaka tespit edildiği duyuruldu. Vaka sayılarının yeniden açıklanmaya başlamasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, vaka sayılarının tehdidin ne kadar büyük olduğunu ve her gün tespit edilen on binlerce kişinin yanında bir de asemptomatik test yapılmadan virüsü yayanların olduğuna dikkat çekti.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün aylar sonra ilk kez açıklanan vaka sayılarıyla ilgili olarak, "Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum" dedi.
Dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan sonra vaka sayılarının da açıklanacağını duyurdu. Aylar sonra açıklanan vaka sayıları dün itibarıyla 28 bin 351 olarak kayıtlara geçti.
"BU VAKA SAYILARINI BEN DE GÖRMÜYORDUM"
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları söyledi: "Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum ama biz il çaplı veya bazı toplantılarda günlük olarak bazı verileri görüyorduk ama genel itibarıyla hasta sayıları, yatan hasta, vefat sayıları üzerinden hesaplarımızı yapıyorduk. Bazı aritmetik hesaplamalarla günlük vaka sayıları hakkında bazı tahminler yapıyorduk."
TEST YAPTIRMAYIP DOLAŞAN ÇOK DAHA FAZLA
Test yapılmayıp asemptomatik olarak dolaşan çok daha fazla insan olduğunu belirten Prof.Dr. Tevfik Özlü şu korkutan tespitlerde bulundu:
* Bugün mesela 28 bin bulaştırıcı kişi olduğunu öğrendik ama öğrenmediğimiz ne kadar kişi var onu bilmiyoruz. 28 bin sadece düne ait, her gün on binlerce kişi virüsü bulaştırıcı olarak aramızda dolaşıyor şu anda.
* Şu anda karşılaştığımız herkesin virüsü taşıyor olma olasılığı var. Mutlaka çevremizde 1-2 kişi virüsü taşıyor.
Rakamlar onu gösteriyor.
26 KASIM TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
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