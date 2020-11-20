Aydın Doğan ‘Kara Kutu’ya dava açtı

MİLLİYET VE HÜRRİYET NEDEN SATILDI?

"Peki, Ercüment Karacan niçin satmıştır Milliyet'i Aydın Doğan'a? İsterseniz bu sorunun cevabını oğlu Ömer Karacan'dan dinleyelim. 2007 yılında Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, 'Babam Milliyet'i satmaya mecburdu' demiştir Ömer Karacan: 'Abdi Amca öldürülmüştü. O, hayattaki en yakın arkadaşıydı. Çok kırıldı ve küstü. Devamlı 'kaçırılacağız, öldürüleceğiz' endişesi ile yaşıyordu. Bizim üzerimize çok titredi. Babamın Milliyet'i satmasındaki en büyük neden ölüm korkusudur. Babam, ailesini korumak istedi. Kim ölmek ister Bab-ı Ali sokaklarında?' Bunlar, üzerinde durulması ve araştırılması gereken çok önemli sözlerdi. Kim öldürecekti Ercüment Karacan'ı? Niye öldürecekti? Kim, neyin önünde engel olarak görüyordu kendisini? Yok bu soruların cevabı. Hiçbir zaman araştırılmadı ve bugüne kadar da verilmedi."

SİMAVİ ÖZAL'A MEKTUP YAZMIŞTI

"Türk basınında el değiştirmeler ve siyasi müdahaleler başlamıştı artık. Özal'ın desteklemesiyle 250 milyon sterlin harcayarak Asil Nadir girdi medya sektörüne. Kıbrıslı iş adamı Nadir, 1988'de sadece Günaydın gazetesini, Haldun Simavi'den 40 milyon dolara satın aldı. Daha sonra Uzanlar boy gösterdi bu sektörde. 1990'da, 'Magic Box Star 1' televizyonunu kurdular. Star gazetesini çıkardılar. Aydın Doğan, Dinç Bilgin, Asil Nadir, Kemal Uzan ve oğlu Cem Uzan, Türk medya sektörünün önemli isimleri oldular. Zaman zaman birlikte hareket ettiler, kimi zaman da büyük kavgalara giriştiler. Koalisyon hükümetleri dönemlerinde medya gücünü alabildiğine kullanarak, diğer sektörlerdeki ticari güçlerini artırdılar. Çoğu, aynı zamanda bir de banka sahibi oldu. O bankalar da batırılıp faturası millete ödetildi. Hiç unutmuyorum, bir resepsiyon için Ankara'ya gelen Tercüman gazetesinin sahibi Kemal Ilıcak, salonun bir köşesinde oturan ve çevresindekilerle kahkahalar atarak konuşan bir kişiyi gösterip, 'Tanıyor musun?' diye sormuştu. 'Hayır' cevabını vermiştim. 'İyi tanı' demişti: 'Dinç Bilgin'dir bu kişi. Yakında Türkiye'nin başına büyük bela olacak.' Haklı çıktı Kemal Bey. Sabah gazetesinin sahibi Dinç Bilgin, ilerleyen yıllarda Etibank'ı satın aldı. Sonra da batırdı. O batan bankanın faturası da milletin üzerine kaldı. O döneme değinirken Simaviler'den bahsetmemek olmaz. 1948'de kurulan Hürriyet, Sedat Simavi'nin hayatını kaybetmesi ile Erol ve Haldun Simavi kardeşlere intikal etti. Önce, Haldun Simavi'nin ağırlığı hissediliyordu gazetede. Ancak, ayrılması ile birlikte bütün yetkiler Erol Simavi'ye geçti. O yıllar, Türkiye'yi âdeta gazeteler ve gazetecilerin yönlendirdiği bir dönemdi. Mesela, Nisan 1988'de kâğıt fiyatlarına büyük bir zam gelmesi üzerine Erol Simavi, 'Sayın Başbakan' başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Bu, Özal'a hitaben Hürriyet'te yayınlanan açık bir mektuptu. Simavi, Özal'ın kısa süre önce geçirdiği kalp ameliyatında, kalbinin bir süre durmasının karakterini değiştirdiğini öne sürüyordu. Ordunun yönetime el koyması gerektiğini ima ediyordu."

"EMEÇ ÖLDÜRÜLDÜ, SİMAVİ AİLESİ ÇEKİLDİ"

Emin Pazarcı'nın kitabında Turgut Özal'a yönelik suikastla ilgili iddialar şöyle yer aldı:

"Bu mektuptan 2 ay sonra Ankara Spor Salonu'nda Kartal Demirağ tarafından Başbakan Turgut Özal'a suikast girişiminde bulunuldu. Özal, saldırıdan elinden yaralanarak kurtuldu. Bu saldırıdan yıllar sonra Özal'ın kardeşi Korkut Özal ve aileden bazı isimler, suikast girişiminden Erol Simavi'yi sorumlu tutan açıklamalar yaptılar. Şimdi gelelim bir başka suikasta... 1990'da Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Çetin Emeç, uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu cinayet, Erol Simavi'yi derinden etkileyen bir olay olarak gösterilir. Hatta o günlerde, asıl hedefin Çetin Emeç değil, Erol Simavi olduğuna dair iddialar bile ortaya atıldı. O yüzden, Emeç cinayetinin Simavi Ailesi'nin medyadan çıkmasında önemli rol oynadığı söylenir. Her biri hakkında kitaplar yazılacak olan bu olaylara çok kısa bir şekilde değindim. Çünkü, daha sonra medyada yaşadıklarımı ve yaşananların perde arkasını ortaya koyarken, geçmişin kısa hikâyesinin bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. İlk perdeyi böyle araladıktan sonra, ilerleyen bölümlerde diğer perdeleri de açacak, hep birlikte medya sektörünün içine gireceğiz. Çok garip, düşündürücü, çarpıcı, hatta ürkütücü bir ilişkiler yumağı çıkacak önünüze."

MUHAMMED UZUN / SABAH