Yanan evini izlerken maske cezası yedi

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını çevre binalara sıçramadan söndürmek için çalışma başlatıldı.

Çalışmaları izlemek için sokağa çıkan mahallelinin maske ve mesafe kuralına uymadığı görülürken polis ekipleri vatandaşları uyardı. Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen Fadıl T. polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemedi. Fadıl T.'ye maske takmadığı için 900 TL cezai işlem uygulandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.

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