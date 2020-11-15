Ermeni askerlerden itiraf: Savaş sürseydi hepimiz ölecektik

Bir Ermeni askeri, "Azerbaycan'ın bizden daha çok parası ve silahı vardı, eğer savaş devam etseydi hepimiz ölecektik" diye konuşuyor. Ermeni siviller de evlerini terk etmeye devam ediyor. Bazı aileler evlerindeki pencereleri, kapıları hatta mezar taşlarını da birlikte götürüyor. Anlaşma gereği Ermenistan, Kelbecer'i 15 Kasım, Ağdam rayonunu 20 Kasım, Laçin'i ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.