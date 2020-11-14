"Yanan evini maskesiz izlediği için para cezası kesildi" iddiasına kaymakamlıktan yalanlama

Demirören Haber Ajansının haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın sonrasında olayı öğrenip evinin önüne gelen Fadıl.T'nin büyük bir panik yaşaması sonrasında maskesini çıkarttığı ve sosyal mesafe kurallarını ihmal ettiği gerekçesiyle 900 lira para cezası kesildiği iddia edilmişti.

KAYMAKAMLIK YALANLADI

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yayınlayan İnegöl Kaymakamlığı "14.11.2020 günü idaremiz Hamidiye Mahallesi Barış Sokak No:4/9 sayılı ikametin yangın konusuyla alakalı olarak basında çıkan İkamet sahibi F.T. nin olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu ikamet sahibi şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır." ifadeleriyle haberi yalanladı.

NE OLMUŞTU?

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkmıştı. Alevleri gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılmaz hale gelmişti.

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