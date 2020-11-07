Son dakika: Kastamonu'da köy yangını! 10 ev ve bir cami...
Son dakika haberi.. Kastamonu'nun 14 haneli Tepeharman köyünde çıkan yangında 10 ev ve bir cami yandı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.
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Kastamonu'nun 14 haneli Tepeharman köyünde çıkan yangında 10 ev ve bir cami yandı.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.
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