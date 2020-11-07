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Son dakika: Kastamonu'da köy yangını! 10 ev ve bir cami...

haberi.. 'nun 14 haneli Tepeharman köyünde çıkan yangında 10 ev ve bir cami yandı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: Kastamonu'da köy yangını! 10 ev ve bir cami...

Kastamonu'nun 14 haneli Tepeharman köyünde çıkan yangında 10 ev ve bir cami yandı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kastamonunun Tepeharman köyünde yangın! 10 ev ve bir cami... KASTAMONU'NUN TEPEHARMAN KÖYÜNDE YANGIN! 10 EV VE BİR CAMİ...

Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.

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