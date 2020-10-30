Çanakkale-Eceabat feribotunda onlarca kişinin ortasında rakı sofrası kurdular

Bir vatandaşın Eceabat-Çanakkale feribotunda cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler rezaleti gözler önüne serdi. Arabalı feribotta bir grup, araçlarının arkasında adeta rakı sofrası kurdu. Görenlerin gözlerine inanamadığı görüntülerde arabalı vapurda yasak olmasına rağmen, koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayarak araçlarının arkasına rakı sofrası kuran grup sigara ve içki içip alem yaptı.