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Çanakkale-Eceabat feribotunda onlarca kişinin ortasında rakı sofrası kurdular

- feribotunda kaydedilen görüntüler ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Bir grup, onlarca kişinin gözleri önünde yasak olmasına rağmen içip sofrası kurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Çanakkale-Eceabat feribotunda onlarca kişinin ortasında rakı sofrası kurdular

Bir vatandaşın - feribotunda cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler rezaleti gözler önüne serdi. bir grup, araçlarının arkasında adeta sofrası kurdu. Görenlerin gözlerine inanamadığı görüntülerde arabalı vapurda yasak olmasına rağmen, koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayarak araçlarının arkasına rakı sofrası kuran grup sigara ve içip alem yaptı.




KİMSE 'DURUN' DEMEDİ

Vatandaşların gözleri önünde yaşanan skandal görüntülerde içki içen gruba hibçir yetkilinin müdahale etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.




Yeniakit'te yer alan habere göre arabalı feribotta ahlaksızca alkol alarak alem yapan kişiler hem araçlarının başına alkollü olarak geçerek hem de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Skandal görüntülerle ilgili yasal bir işlemin başlatılıp başlatılmayacağı bilinmiyor.

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