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Son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: Dolu, sel ve hortum geliyor! Listede İstanbul da var

Son dakika haberine göre 'den yeni raporu geldi. Birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacak. Kar soğuğu kapıda... Yetkililer dolu, hortum, baskınlarına karşı uyardı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Türkiye Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi'nin ve 'un da olumsuz hava koşullarından etkilenebileceği belirtildi. Öte yandan yetkililer birçok il için de dolu, hortum, sel baskını uyarısı yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: Dolu, sel ve hortum geliyor! Listede İstanbul da var

Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, , 'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile , ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DOLU, SEL VE HORTUMA KARŞI DİKKAT!
Yağışların ve çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Öte yandan, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Antalya genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri (Serik, Manavgat, İbradı) ile 'nın güney (Sütçüler) ve 'un doğu (Bucak) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ani , su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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