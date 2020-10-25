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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı | 25 Ekim Cumartesi

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. , 'e ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. İşte 25 Ekim 2020'ye ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs Covid-19 vaka sayılarını açıkladı | 25 Ekim Cumartesi

SON DAKİKA HABERİ: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

, 'e ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı.

İşte 25 Ekim 2020'ye ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır." dedi.

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