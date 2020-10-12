Son dakika: İstanbul trafiğinde yüz yüze eğitim yoğunluğu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 12 Ekim tarihinde açılacağını söylemesinin ardından yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı.





Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı.