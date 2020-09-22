Eski futbolcunun evlilik vaadiyle dolandırdığı mağdur kadın konuştu

MAFYA PEŞİMDE BİR 30 BİN DAHA

Ben İstanbul da beni bıraktığı borç yumağı ile neler yaşadığımı anlattığımda hep çözeceği sözünü verdi, hiçbir zaman ödemeyeceğim ödeyemeyeceğim demedi, bu dertleri ben başına açtım ben çözeceğim diyerek hep yanımda olduğunu söyleyip durdu. Yine İstanbul a geldiği bir dönem bu tefecilerin silahlı adamlar olduğunu kendisinin ve benim can güvenliğimizden endişe ettiğini söyleyerek işyerinden 30 Bin avans çekmem için beni ikna etti. İkna diyorum çünkü sizi öyle bir sorunla boğuşmaya itiyor ki bunu çözersek her şey hallolacak ve düzenimizi kurup hayatımıza mutlu mesut devam edeceğiz sanıyorsunuz. İşverenim bunu yapmamam için beni ikaz etmeye çalıştı fakat ben duygularım ne deniyle bana anlatılanları dinlemedim. Şirket otoparkında kendisine 30 bin TL daha elden teslim ettim. Kızların okulu, sağlığı ,kendi sağlığı, tefeciler silahlı adamlar diyerek sürekli kartlardan nakit çekim, kredi vs. diyerek sürekli para istemeye devam etti. Ben maaşla çalışan bir insanım kenarda ailemden kalan bir miras, birikmiş bir param olmamasına rağmen sürekli bir manipülasyonla ikna ediliyordum.

ÖLDÜ DENİLEN ANNEYLE TANIŞTIRDI

beni ne kadar önemsediğini hissetmem için bir itirafta da bulundu… Vefat ettiğini söylediği ve gazetelerde öldü dediği annesinin yaşadığını söyledi, çok şaşırmıştım, bir insan neden yaşayan annesine öldü desin? Annesinin koşullarının iyi olmadığını bu koşulları düzeltemediği içinde utandığını onun için sakladığını söyledi. Sonra annesi M. Kolgu ile tanıştırdı. Annesinin ileri yaşı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle başlayan sağlık sorunlarının ardı arkası maalesef kesilmedi. Hatta kolon kanseri, adını duyunca bile insanı huzursuz eden sağlık sorunlarına kadar giden ama aslında gerçek miydi dediğim yüzlerce yalandan biri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu süreçte ne zaman borçlardan, ödeme zorluğumdan bahsetsem hemen bir hastalık, ya kızları ya kendisi ya annesi hassas olduğunuz konuları çözdüğü için hızlıca bir sebep bulabiliyordu…