Eski futbolcunun evlilik vaadiyle dolandırdığı mağdur kadın konuştu

İLK TALEP KIZININ OKULU İÇİN

Deniz Kolgu'nun benden ilk para bulabilir miyiz talebi büyük kızının okuduğu özel lise içindi. Gelecek olan parasının gelmediği okul ödemesini yapamaz ise kızının okul ile ilişiğinin kesileceği ve kızının özel durumu nedeniyle normal bir lisede okuyamayacağını söylemesi ile başladı. babamdan 20 bin TL borç alıp kendisine elden teslim ettim. Kendinin kullandığı araba, düzgün bir yerde bir ikamet vs. aklıma onun benden faydalanacağını düşünmek hiç gelmedi.

İKİNCİ TALEP ÖDENMEYEN SENET

Bu süre içinde bir türlü bitmek bilmeyen sorunlar peşini bırakmıyordu, ailesi, kızları, eski eşi kardeşi vs. herkes anlatıldığı kadarı ile Deniz e hep haksızlık yapıyorlardı. Ve kızının okulu ile başlayan para ilişkisi ortaya çıkan senetler ve kendisini tehdit ettiğini söyleyen adamlar yüzünden katlanarak devam ediyordu. Babamdan bir kez daha 30 bin almam için bana baskı yapması sonucu kendisine zarar gelmemesi için elden teslim ettim. Aralık ayında Kartalspor ile anlaşma yaptı. Bende bu süreçte ödemelerimizi yapabileceğimizi düşünmeye başladım fakat çalıştığı dönem içinde hiç para alamadı. Bu arada sürekli olarak işlerini yoluna koyduğumuzda evleneceğiz ve en büyük hayalim olan şehirdışına küçük bir kasaba vs. yerleşeceğiz, bu sorunlardan kurtulacağız vaadine inanarak ilişkimize devam ettim. Sonra Kartalspordan ayrıldı başka kulüple anlaşıp şehir dışına gitti vs. derken o süreçte bir türlü anlaştığını söylediği paraları da alamadı.