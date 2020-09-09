09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde: Müdahale sürüyor

Son dakika haberine göre 'ın Samandağ ilçesinde geçen hafta Cumartesi günü saat 10.40 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 5'inci günde de sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde: Müdahale sürüyor

Samandağı ilçesinde geçen hafta cumartesi günü saat 10.40 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Antakya ilçesine sıçrayan orman yangını, 5'inci günde de devam ediyor. 2 uçak ve 12 helikopterle havadan, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik, toplam 929 personelle karadan müdahale edilen yangın, tek noktada devam ediyor.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını, bölgeden koordine ediyor.

Hatay Samandağında korkutan orman yangını | A Haber muhabiri son durumu aktardı HATAY SAMANDAĞI'NDA KORKUTAN ORMAN YANGINI | A HABER MUHABİRİ SON DURUMU AKTARDI

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