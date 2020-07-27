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Son dakika: Teslim olan terörist Dalya Mahmut Müslim ile ilgili flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... / elebaşlarından 'in yeğeni , 'nde 12 gün süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: Teslim olan terörist Dalya Mahmut Müslim ile ilgili flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi

İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan "Viyan Şervan" kod adlı Müslüm (21), geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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