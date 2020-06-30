Genç kadın camdan düşüp komalık olmuştu! Korkunç gerçek ‘adli muayene raporu’ ortaya çıkardı
İstanbul Beyoğlu’nda genç bir kadının camdan aşağıya düşmesi üzerine başlatılan soruşturmada gizemi ‘adli muayene’ raporu çözdü. Olaydan 11 gün sonra kendine geldiğinde bir şey hatırlamayan genç kadını sevgilisinin camdan attığı ortaya çıktı. Genç adamın boğuşma sırasında vücudunun belirli noktalarından çizikler halinde yara aldığı tespit edildi. Ayrıca genç kadının düştüğü camın olaydan hemen sonra kapatıldığının belirlenmesi üzerine cani sevgili hakkında dava açıldı. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
İstanbul Beyoğlu'nda genç bir kadının camdan aşağıya düşmesi üzerine başlatılan soruşturmada gizemi 'adli muayene' raporu çözdü. Olaydan 11 gün sonra kendine geldiğinde bir şey hatırlamayan genç kadını sevgilisinin camdan attığı ortaya çıktı. Genç adamın boğuşma sırasında vücudunun belirli noktalarından çizikler halinde yara aldığı tespit edildi. Ayrıca genç kadının düştüğü camın olaydan hemen sonra kapatıldığının belirlenmesi üzerine cani sevgili hakkında iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Moğolistan uyruklu 37 yaşındaki şüpheli Otgonbaatar B. ile yine Moğolistanlı 31 yaşındaki müşteki Soyolmaa B.'nin sevgili oldukları kaydedildi. Olay günü olan 22 Mart günü bir kadının camdan düştüğü anonsu üzerine polis ekiplerinin olay yerine gittiklerinde yerde yaralı olarak mağdur Soyolmaa B.'yi gördükleri ve söz konusu ikamete çıktıklarında şüphelinin evde olduğu belirtildi. Olayın gerçekleştiği odanın dağınık, pencerenin kapalı ve perdenin çekili vaziyette olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
11 GÜN SONRA HER ŞEYİ UNUTTU
Mağdurun hastanede tedavisi devam etmesi nedeniyle olaydan 11 gün sonra ifadesinin alındığı, genç kadının alınan beyanında olay günü yaşadıklarına dair hiçbir şey hatırlamadığını ve sevgilisi olan şüpheliden şikayetçi olmadığını beyan ettiği belirtildi.
BAŞKA ODADAYDIM, UYUDUM
Şüphelinin alınan savunmasında, sevgilisi olan mağdur ile olay günü sahile inerek alkol aldıklarını, sonra mağdurun eve döndüğünü, kendisinin de bir saat sonra eve döndüğünü, ev arkadaşı A.K.'nin odasına geçerek televizyon seyrettiğini ve bir süre sonra uyuya kaldığını ifade etti. O sırada mağdurun diğer odada olduğunu, kapının çalması üzerine uyandığını ve polislerin söylemesi ile mağdurun aşağıya düştüğünü öğrendiğini ileri sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddetti.
KOMŞU: TARTIŞMA SESİ DUYDUM
Bilgisine başvurulan arkadaş A.K. ise ifadesinde, aynı ikamette kaldığını ve olay günü saat 18:30 sıralarında eve geldiğinde evin önündeki polislerden olayı öğrendiğini ileri sürdü. Alt katta oturan komşu ise olaydan bir gün önce mağdur ile şüphelinin tartışma ve mağdurun ağlama sesini duyduğunu, ancak olay günü herhangi bir tartışma veya kavga sesi duymadığını beyan etti.
İddianamede, şüphelinin olay sonrası alınan adli muayene raporuna da yer verildi. Raporda, her iki kaş ortasında 3 cm boyutunda çizik izi, ensede iki hat şeklinde uzanan 1 cm kalınlığında kızarıklıklar olduğu kaydedildi.
"BOĞUŞUP CAMDAN AŞAĞI ATTI"
Savcılık, şüphelinin adli muayene raporundaki yaralanması ile polisler olayın gerçekleştiği eve geldiğinde mağdurun düştüğü pencerenin içeriden kapatılmış olması ve şüphelinin ifadesinde buna mantıklı bir açıklama getirememiş olmasını dikkate aldı. İddianamede, şüphelinin sevgilisi olan mağdur ile olay günü kavga ederek yaşanan boğuşma sonrasında mağduru odanın penceresinden aşağıya atmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs ettiği kaydedildi.
Şüpheli hakkında 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan ceza talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Sema ALİM DALGIÇ/SABAH
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