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Son dakika: Ankara'da 'Eğitim uçağı düştü' ihbarı

Son dakika haberi... 'nın Beypazarı ilçesine bağl�� mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. 'tan yapılan açıklamaya göre, "Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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ANKARA'DA 'EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ' İHBARI

'nın Beypazarı ilçesine bağlı mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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Düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Ankara'da 'Eğitim uçağı düştü' ihbarı | VİDEO ANKARA'DA 'EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ' İHBARI | VİDEO

TUSAŞ'TAN AÇIKLAMA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden () yapılan açıklamada "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır" denildi.

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