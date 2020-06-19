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Son dakika: Aşırı yağış D-100 Karayolu'nu sulara gömdü! İstanbul yönüne ulaşım kapandı

Son dakika haberine göre 'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sonrasında karayolunu suları bastı. Tamamen sel suları ile dolan yolda trafik tek şeritten sağlanmaya çalışılıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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SAĞANAK VURDU! İSTANBUL YÖNÜNE ULAŞIM KAPANDI

'nin sanayi merkezlerinden olan Dilovası'nda etkili olan sele neden oldu. Sabah saatlerinde bağlayan yağış sonrasında ilçe merkezinde bazı alanlar ile karayolu Batı kavşağı kesimi sular altında kaldı. sularına kapılan bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sel suları ile kaplanan D-100 kara yolunda ise trafik durma noktasına geldi. Sel sularından geçemeyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya çalışıyor.

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