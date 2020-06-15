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Gençliğim Eyvah ilk bölüm canlı izle! | Gençliğim Eyvah 1. bölüm canlı izle

ilk bölüm canlı izle! ATV'nin yeni komedi dizisi Gençliğim Eyvah, yayınlanan ilk fragmanıyla gönüllerde taht kurdu. Sabırsızlıkla beklenen Gençliğim Eyvah dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine topladı. Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen ve Beyti Engin gibi başarılı isimlerin rol aldığı Gençliğim Eyvah 1. bölümünü ahaber.com.tr üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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GENÇLİĞİM EYVAH 1. BÖLÜM CANLI İZLE

ilk bölüm canlı izle! ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Gençliğim Eyvah, bu akşam izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanlarıyla izleyiciler tarafından tam puan Gençliğim Eyvah, yılın en renkli komedisi olmaya aday.
Diziseverler tarafından '' yöntemleri araştırılmaya başlandı. Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu Gençliğim Eyvah dizisini ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH İLK BÖLÜM CANLI İZLE

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GENÇLİĞİM EYVAH İLK BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

ve aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. ve adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı 'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?

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