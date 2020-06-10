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Kuruluş Osman 25. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

25. bölüm canlı izle! canlı izle! ’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. 'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? İşte canlı izleme ekranı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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KURULUŞ OSMAN 25. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

25. yeni bölüm tek parça canlı izle! 'nin reyting rekortmeni dizisi canlı izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 25. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 25. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan , gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. 'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle 'nda dengeler nasıl değişecek?

KURULUŞ OSMAN 25. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA
Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

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