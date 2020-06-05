05 Haziran 2020, Cuma
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İran'a ait içinde 9 mürettebat olan yük gemisi battı

'a ait bir yük gemisinin karasularında battığı, 9 mürettebatın bulunduğu tahmin edilen mürettebattan 4'ünün kurtarıldığı diğerleri için de arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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İÇİNDE 9 MÜRETTEBAT OLAN YÜK GEMİSİ BATTI
Yerel medyada çıkan haberlere göre, 'ın güneyindeki Körfezi'nin Hor Abdullah Kanalı girişinde "" isimli 'a ait henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde battı.

Irak medyasına konuşan Basra Vali Yardımcısı ve eski Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan, gemide mahsur kalan 4 mürettebatın kurtarıldığını, diğer 5 kişinin bulunması için de operasyonun devam ettiğini söyledi.

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