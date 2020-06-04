04 Haziran 2020, Perşembe
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Taksi plakası satın almak isteyen avukat, 2,5 milyon lira dolandırıldı

plaka sahibi olmak isteyen yatırdığı 2,5 milyonun peşine düştü. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; şirketin plakayı kendisine vermediğini ileri süren avukat suç duyurusunda bulunup, şirket yetkililerinin sahip olduğu ticari plakalara haciz konulmasını talep etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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AVUKATA BÜYÜK ŞOK! 2.5 MİLYONU GİTTİ

plakası satın almak isteyen , plakasını alamayınca milyonluk alacağının peşine düştü. Mecidiyeköy'de ikamet eden avukat Mustafa B., geçtiğimiz günlerde bir araç kiralama şirketiyle görüştü. Şirket sahibi Taner B. ile ticari taksi plakası alma konusunda anlaşmaya varan avukat plaka ücreti içim 2 milyon 345 bin lira para yatırdı.

DOLANDIRICILIKTAN SORUŞTURMA

Plaka satışını devretmek üzere aracı kurumla iletişime geçen avukata çeşitli bahaneler sunularak satışın gerçekleşmesi engellendi. Aradan geçen uzunca bir müddet sonra satışın gerçekleşmeyeceğini anlayan avukat Mustafa B., dolandırıldığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

ŞİRKETE İHTİYATİ HACİZ TALEBİ

Yatırdığı milyonları şirketten almak isteyen Mustafa B., İstanbul 'ne başvurarak söz konusu ticari taksi plakalarına ihtiyati haciz talebinde bulundu. Taksi plakalarının şirket tarafından değerinin altında gösterildiğini ileri süren avukat parasının karşılığının bulunabilmesi için birden fazla plakanın haczedilmesi gerektiğini savundu. (Atakan Irmak/Sabah)

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