Taksi plakası satın almak isteyen avukat, 2,5 milyon lira dolandırıldı

Ticari taksi plakası satın almak isteyen avukat, plakasını alamayınca milyonluk alacağının peşine düştü. İstanbul Mecidiyeköy'de ikamet eden avukat Mustafa B., geçtiğimiz günlerde bir araç kiralama şirketiyle görüştü. Şirket sahibi Taner B. ile ticari taksi plakası alma konusunda anlaşmaya varan avukat plaka ücreti içim 2 milyon 345 bin lira para yatırdı.

DOLANDIRICILIKTAN SORUŞTURMA

Plaka satışını devretmek üzere aracı kurumla iletişime geçen avukata çeşitli bahaneler sunularak satışın gerçekleşmesi engellendi. Aradan geçen uzunca bir müddet sonra satışın gerçekleşmeyeceğini anlayan avukat Mustafa B., dolandırıldığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.



ŞİRKETE İHTİYATİ HACİZ TALEBİ



Yatırdığı milyonları şirketten almak isteyen Mustafa B., İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak söz konusu ticari taksi plakalarına ihtiyati haciz talebinde bulundu. Taksi plakalarının şirket tarafından değerinin altında gösterildiğini ileri süren avukat parasının karşılığının bulunabilmesi için birden fazla plakanın haczedilmesi gerektiğini savundu. (Atakan Irmak/Sabah)