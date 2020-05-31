31 Mayıs 2020, Pazar
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Aydın’da yol kenarında cenin bulundu, soruşturma başlatıldı

ilçesinde, yürürken, yol kenarında gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, cenini kimin bıraktığını belirlemek için soruşturma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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YÜRÜRKEN GÖRDÜ, ŞOK GEÇİRDİ

Olay, sabah saatlerine Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kişi, boş arazide görünce durumu polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

3 AYLIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından, Devlet Hastanesi'ne götürülen ceninin 3 aylık olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.

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