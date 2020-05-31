Aydın’da yol kenarında cenin bulundu, soruşturma başlatıldı

Olay, sabah saatlerine Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kişi, boş arazide cenin görünce durumu polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

3 AYLIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen ceninin 3 aylık olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.