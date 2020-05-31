Aydın’da yol kenarında cenin bulundu, soruşturma başlatıldı
Nazilli ilçesinde, yürürken, yol kenarında cenin gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, cenini kimin bıraktığını belirlemek için soruşturma başlattı.
Olay, sabah saatlerine Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kişi, boş arazide cenin görünce durumu polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
3 AYLIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekipleri tarafından, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen ceninin 3 aylık olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.
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