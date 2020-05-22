22 Mayıs 2020, Cuma
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Gaziantep'te iş adamına otomobilinde suikast girişimi!

; Otomobiliyle seyir halindeki iş adamına girişiminde bulunuldu. Saldırganın araç içerisindeki iş adamına silahla ateş etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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İŞ ADAMINA SUİKAST GİRİŞİMİ

'te bir iş adamının otomobiline silahla ateş edildi.

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