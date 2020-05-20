Van'da çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Van'ın Özalp ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Özalp'ın Çavuşlar Mahallesi'nde yaşayan ve muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.