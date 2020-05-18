Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür koronavirüse yakalandı

Rektör Prof Dr. Ali Gür, "Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon Öğretim Üyemizden Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Aynı zamanda yoğun bakım sorumlusudur. Genel durumu iyi ve ailesi ile birlikte karantinaya alınarak tedavisi yapılmaktadır. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te aralarında sağlık çalışanları ve mezarlık görevlilerinin de bulunduğu toplam 91 görevliye korona virüs bulaştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 91 görevliye korona virüs teşhisi konulduğunu belirtti.





İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA 50 HASTA SINIRINI AŞTIK



Kentte 1 günde iyileşen hasta sayısının ise 56 olduğunu belirten Gül paylaşımında, "Bugün İyileşen hasta sayımız 56 olarak 50'nin üzerine çıkmış oldu. Arkadaşlarımız bu mücadeleyi verirken kendileri de bedel ödüyorlar; şimdiye kadar 91 görevliye coronavirüs teşhisi konuldu. Sizler kurallara uyarak sadece kendinizin değil başkalarının da hayatını kurtarıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH)