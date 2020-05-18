18 Mayıs 2020, Pazartesi
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58 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı

Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Polis tarafından son bir haftada sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 7 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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58 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

Polis tarafından son bir haftada sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, narkotik birimlerince son bir haftada 58 ilde yürütülen operasyonlarda 252 kilogram eroin, 560 kilogram esrar, 30 kilogram metamfetamin, 26 kilogram bonzai, 105 bin captagon hap, 1133 kök kenevir ve 55 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen 28 tabanca ve tüfek ile 692 bin 225 liraya el konulurken, 2 bin 7 şüpheli gözaltına alındı.

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