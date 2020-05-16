Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Atik binaya devasa Türk bayrağı astırdı

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

HDP'li Siirt ili Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt ili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Siirt ili Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Muş ili Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak görevlerinden alınarak belediyelere kayyum atanmıştı. Başkanlar ise güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

SİİRT VALİSİ KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na da kayyum atandı. Geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Önlemlerin ardından kayyum olarak görevlendirilen Siirt valisi Ali Fuat Atik atandı.

İLK İŞİ TÜRK BAYRAĞI ASTIRMAK OLDU

Vali Ali Fuat Atik görevi devir alır almaz belediye binasına devasa bir Türk bayrağı astırdı.

Belediye binasına Türk bayrağının asılması ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.