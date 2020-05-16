16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Atik binaya devasa Türk bayrağı astırdı

Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Atik binaya devasa Türk bayrağı astırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından HDP’li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçları kapsamında gözaltına alınarak görevine son verilmişti. Belediye’ye kayyum olarak atanan , ilk iş olarak belediye binasına devasa bir Türk bayrağı astırdı. O anlar vatandaşlar tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
ABONE OL
VALİ ATİK BİNAYA DEVASA TÜRK BAYRAĞI ASTIRDI

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

HDP'li Siirt ili Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt ili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Siirt ili Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Muş ili Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak görevlerinden alınarak belediyelere kayyum atanmıştı. Başkanlar ise güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Vali Ali Fuat Atik binaya devasa Türk bayrağı astırdı SİİRT BELEDİYESİ’NE KAYYUM ATANAN VALİ ALİ FUAT ATİK BİNAYA DEVASA TÜRK BAYRAĞI ASTIRDI

SİİRT VALİSİ KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na da kayyum atandı. Geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Önlemlerin ardından kayyum olarak görevlendirilen atandı.

İLK İŞİ TÜRK BAYRAĞI ASTIRMAK OLDU

Vali Ali Fuat Atik görevi devir alır almaz belediye binasına devasa bir Türk bayrağı astırdı.

Belediye binasına Türk bayrağının asılması ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA